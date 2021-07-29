Москва, , 13:16 — REGNUM Начавшиеся в Грузии учения НАТО Agile Spirit 2021 являются подтверждением того, что Североатлантический альянс непосредственно соприкасается с российскими границами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг — а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны», — сказал Песков.

По его словам, такие меры обязывают российскую сторону «принимать меры для обеспечения нашей безопасности»: «Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители».