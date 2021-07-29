Чита, 29 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Забайкальском крае обманутым дольщикам двух долгостроев выплатят компенсации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, деньги будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Как отмечается, речь идёт о домах по улице Кайдаловская, 45, и Токмакова, 30.

«Квартиры в этих домах люди ждут уже более 10 лет. Теперь с помощью Федерации мы восстановим права порядка 50 семей», — отметил глава региона Александр Осипов.

Всего на эти цели направлено около 48,1 млн рублей, из которых 2,9 млн составят средства регионального бюджета. При этом возмещения пока выплатят только гражданам, включённых в реестр требований участников строительства до 15 апреля 2021 года.