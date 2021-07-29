Брянск, 29 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Уборка рапса началась во всех районах Брянской области. Средняя урожайность культуры — более 50 центнеров с гектара, сообщает 29 июля пресс-служба правительства региона.

Www.bryanskobl.ru Уборка рапса

Для Брянской области рапс культура новая, но уже на начальном этапе возделывания, по оценке специалистов, урожайность достаточно высокая. Наилучшие рапсовые поля расположены в Погарском районе области, где культуру возделывают несколько сельхозпроизводителей.

«Самая большая урожайность рапса в Европе — 35,7 ц/га. У нас на сегодняшний день урожайность 43 ц/га, а в некоторых хозяйствах от 65 до 70 ц/га. Можно только гордиться такими показателями», — отметил заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов.

В 2021 году под рапс в Брянской области отведено более 50 тысяч га сельхозземель. Валовый сбор семян прогнозируется на уровне 200 тысяч тонн, что в два раза выше результата 2020 года.