Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Среди жертв COVID-19 в Санкт-Петербурге есть дети, сообщил 29 июля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Столетняя кукла «Смерть»

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Он оговорился, что точных данных в числовом выражении у него в настоящий момент нет, однако признал, что среди умерших от COVID-19 в регионе есть несколько несовершеннолетних детей.

Он признал «наступление смерти среди детей, зараженных коронавирусной инфекцией, у которых присутствовали тяжелые заболевания, такие как онкологические заболевания, заболевания крови».

«Но число таких детей исчисляется единицами», — добавил Лисовец.