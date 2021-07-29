Гётеборг, Швеция, 29 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. 29 июля окружной суд Гётеборга, расположенном на западном побережье Швеции, признал 10 человек виновными в групповом убийстве 33-летнего мужчины и приговорил их к длительным срокам тюремного заключения. Об этом написала газета Aftonbladet.

Pixabay.com Тюрьма

Четверо мужчин приговорены к пожизненному заключению, еще шесть человек приговорены к тюремному заключению на срок от восьми до десяти лет. Трое на скамье подсудимых были признаны невиновными.

Согласно приговору суда, в мужчину с близкого расстояния стреляли двое человек из автоматического оружия, однако следствию и суду так и не удалось выяснить, кто из 10 осужденных стрелял в убитого. Сами подозреваемые сотрудничать со следствием отказались.

Таким образом, никто из них не был признан виновным в убийстве. Вместо этого они получили сроки за подготовку к убийству и пособничество.