Москва, 29 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Россия дорожит своими отношениями с Азербайджаном. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВС Азербайджана

«Азербайджан — это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений», — сказал Песков.

По его словам, для российской стороны важно, чтобы «сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны».

Песков также напомнил, что сценарии учений верстаются в НАТО, а сам Североатлантический альянс «не скрывает, кто является главным противником для них».