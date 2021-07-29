Иркутск, 29 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Туристический поезд «Байкальская сказка» сегодня, 29 июля, прибыл на конечную точку маршрута — станцию Байкал Кругобайкальской железной дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Irkobl.ru Двухэтажный круизный поезд привёз первых туристов на Байкал

Напомним, «Байкальская сказка» отправилась в свой первый рейс 23 июля из Москвы. За восемь дней туристы проехали более 5 тысяч километров. Накануне вечером, 28 июля, состав остановился в Иркутске. Для путешественников провели обзорную экскурсию по городу.

«Ростуризм совместно с РЖД начали развивать новый вид путешествия — железнодорожные круизы. Ранее были запущены туристические поезда «Императорский маршрут», «Сочи», «Кавказская жемчужина» и другие. Отрадно, что теперь и наш регион включён в такой уникальный маршрут, позволяющий туристам познакомиться с красотами регионов России из окна современного поезда, осознать, насколько велика и красива наша страна», — прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Отметим, что в составе первой группы 54 человека. Обратно в Москву они вернутся 31 июля на самолёте. Второй экскурсионный тур стартует 30 июля. Больше ста путешественников прибудут из Москвы в Иркутск самолётом.