Астрахань, 29 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 29 июля подтверждено 12 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего скончались 1084 человека.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 36 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.