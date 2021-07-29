Кишинёв, , 13:18 — REGNUM Ситуация в Молдавии после 2009 года ухудшается, и теперь страна находится на грани катастрофы. С таким заявлением выступил бывший молдавский президент, депутат парламента республики нового созыва от Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин 29 июля, выступая на заседании законодательного органа.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«После 12 лет бесчеловечных экспериментов над людьми молдавское общество исчерпало материальные и моральные ресурсы, необходимые для его выживания. Молдова находится на грани национальной катастрофы», — сказал Воронин.

Он призвал всех прекратить «бессмысленную политическую войну» и начать работать для обеспечения экономического и промышленного развития страны. Он добавил, что его соратники не стремятся стать «союзниками» набравшей большинство пропрезидентской партии «Действие и солидарность», но нужно найти то, что объединит разные политсилы.

Напомним, Воронин был президентом Молдавии с апреля 2001 по сентябрь 2009 года. Он ушёл в отставку из-за массовых беспорядков в Кишинёве, начавшихся после завершения парламентских выборов. На досрочных выборах в парламент Молдавии, прошедших 11 июля 2021 года, Партия коммунистов объединилась в один блок с Партией социалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Молдавии объявили о создании трёх фракций