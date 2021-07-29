Москва, 29 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В августе граждан РФ ждет вступление в силу новых законов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

Так, вступает в силу ряд важных норм, в частности начинают действовать новые правила оформления ОСАГО, налоговый вычет за спорт, появляется возможность получить второй «дальневосточный гектар» или «арктический гектар».

Прежде всего, 1 августа в России вступит в силу закон о вычете по НДФЛ за занятие спортом или фитнесом, причем вычет смогут получить родители — за детский спорт.

«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ТГ-канале.

Также 22 августа в России вступит в силу закон, позволяющий автомобилистам заключать договоры страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без диагностической карты. Однако закон не освобождает водителей от штрафов за отсутствие диагностической карты. Штраф за езду без диагностической карты сейчас составляет 500−800 рублей.

В августе также вступит в силу закон, ограничивающий звуковую рекламу — звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий. Речь идет как о бизнес-сооружениях, так и о жилых домах.

Кроме того, в последний месяц лета заработают нормы, касающиеся 5 тыс. жителей России — закон о временном удостоверении личности лиц без гражданства в Российской Федерации.