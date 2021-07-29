Вице-премьер Чувашии уличил замминистра в формальном подходе
Чебоксары, 29 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Чувашии отдельных членов правительства продолжают учить работать и докладывать, как говорится в чиновничьей среде, «по существу». Инициатором импровизированных уроков публичной политики остаётся первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На этот раз главного финансиста Чувашии не удовлетворил 30-секундный доклад замминистра труда и социальной защиты Алексея Григорьева, который исполняет обязанности министра. Представляя на заседании регионального правительства изменения, вносимые в государственную программу Чувашии «Доступная среда», чиновник сослался на федеральные изменения, упомянув, что уточняется ряд целевых показателей.
Алексей Григорьев расширил своё выступление ещё на одну минуту.
Выяснилось, в частности, что меняются такие показатели, как доля инвалидов, охваченных реабилитацией, доля приоритетных объектов в рамках госпрограммы, а также в связи с отсутствием федерального финансирования на строительство пандусов исключаются соответствующие правила.
Отметим, что на финансирование мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» (2019−2035 годы) предусмотрено 202,61 млн рублей, в том числе 98,91 млн рублей составят средства федерального бюджета, 102,36 млн рублей — региональной казны. Из них на 2021 год выделяется 29,32 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее объектом критики стал позитивный рапорт министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, составленный по итогам проведения международного оперного фестиваля. В ответ глава Чувашии Олег Николаев и первый вице-премьер Михаил Ноздряков заявили, что в республике в части проведения фестиваля «где-то отстали, где-то шаг назад сделали» и нужно «вносить новое, сделать его более масштабным».