Чебоксары, 29 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Чувашии отдельных членов правительства продолжают учить работать и докладывать, как говорится в чиновничьей среде, «по существу». Инициатором импровизированных уроков публичной политики остаётся первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru На заседании правительства Чувашии

На этот раз главного финансиста Чувашии не удовлетворил 30-секундный доклад замминистра труда и социальной защиты Алексея Григорьева, который исполняет обязанности министра. Представляя на заседании регионального правительства изменения, вносимые в государственную программу Чувашии «Доступная среда», чиновник сослался на федеральные изменения, упомянув, что уточняется ряд целевых показателей.

«Речь всё-таки идёт о государственной программе, а вы легко докладываете об изменениях в показателях. Я так понимаю, что эта госпрограмма принималась для решения проблем определённых категорий граждан. У меня просьба: сейчас конкретный вопрос рассказать всё-таки, какие показатели достигнуты, какие показатели корректируются и какие последствия. Не очень формально к этому подходить», — сказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Алексей Григорьев расширил своё выступление ещё на одну минуту.

Выяснилось, в частности, что меняются такие показатели, как доля инвалидов, охваченных реабилитацией, доля приоритетных объектов в рамках госпрограммы, а также в связи с отсутствием федерального финансирования на строительство пандусов исключаются соответствующие правила.

«Замечание справедливое. То, что вы сейчас доложили, имеет существенное значение. Такие моменты надо отражать, в том числе в пояснительной записке», — резюмировал глава Чувашии Олег Николаев.

Отметим, что на финансирование мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» (2019−2035 годы) предусмотрено 202,61 млн рублей, в том числе 98,91 млн рублей составят средства федерального бюджета, 102,36 млн рублей — региональной казны. Из них на 2021 год выделяется 29,32 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее объектом критики стал позитивный рапорт министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, составленный по итогам проведения международного оперного фестиваля. В ответ глава Чувашии Олег Николаев и первый вице-премьер Михаил Ноздряков заявили, что в республике в части проведения фестиваля «где-то отстали, где-то шаг назад сделали» и нужно «вносить новое, сделать его более масштабным».