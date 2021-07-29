Рим, 29 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Реализация новых автомобилей на итальянском авторынке в июне 2021 года выросла на 12,6%, до 149 438 экземпляров. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Автомобили

В сообщении ANFIA говорится, что из-за низкой базы прошлого года корректнее сравнивать продажи июня текущего года с реализацией аналогичного периода 2019 года. Так, относительно июня позапрошлого года в 2021 года продажи автомобилей в Италии снизились на 13,3%.

При этом в ассоциации сообщили, что принятые ранее меры по стимулированию продаж окажут в дальнейшем существенное влияние на восстановление автомобильной отрасли.

За период с января по июнь 2021 года продажи машин в Италии выросли на 51,4%. Всего за отчетный период на итальянском авторынке было продано 884 750 новых автомобилей.

В июне на авторынке Италии был продан 22 191 автомобиль Fiat (+19,4%), 13 644 машины Volkswagen (+19,2%), 8716 моделей Renault (-9,5%), а также 8377 экземпляров Toyota (+10,9%) и 8068 — Peugeot (+11,5%).

Напомним, продажи в Испании в июне 2021 года выросли на 17,1%, до 96 785 экземпляров.

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