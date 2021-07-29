Томск, 29 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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За весь период пандемии в Томской области выявили 36 943 носителя коронавируса. Список выздоровевших за сутки пополнился 36 фамилиями. За всё время в Томской области от COVID-19 излечился 33 381 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в регионе выявили 122 носителя коронавируса, выздоровел 41 человек.