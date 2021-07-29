Ханты-Мансийск, 29 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Югре за отчётные сутки обнаружено ещё 199 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали 64 938 случаев заражения. Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах. Больше всего их в Сургуте — 53.

Выздоровели уже 61 223 югорчанина.