Астрахань, 29 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 июля подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Всего в регионе было зарегистрировано 43 тыс. 97 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1675 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.