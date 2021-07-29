В Астраханской области выявлены 290 новых случаев заражения коронавирусом
Астрахань, 29 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 июля подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Pskov.ru
ПЦР-тестрирование на COVID-19
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Всего в регионе было зарегистрировано 43 тыс. 97 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1675 человек.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.