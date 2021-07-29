Кубинка, Московская область, 29 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в парке «Патриот» соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.«Мы сегодня принимаем ряд важных решений о цифровойтрансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов, которые позволят более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные с как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами. Дальше нам предстоит провести работу по всей стране и подобные графики появятся во всех субъектах страны. У нас серьезные планы — в течение года, максимум двух навести в военкоматах тот порядок, который должен быть», — заявил Шойгу.

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Министр отметил, что подписанное соглашение носит не бумажный, а практический прикладной характер. К документу прилагается точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий.

Ранее Сергей Шойгу в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона ИгоремРуденейминистр объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.