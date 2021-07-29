Казань, 29 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Татарии с 1 июля фото и видеокамеры фиксируют пассажиров и водителей автомобилей, не пристегнутых ремнями безопасности. За неполный месяц выявили 12 тыс. нарушителей, сообщает управление ГИБДД МВД по РТ.

Kaluga.rt.ru Видеокамеры

За не пристегнутый ремень предосмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Госавтоинспекция региона напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и призывает пешеходов и автомобилистов к осторожности и вниманию на дорогах.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов предложил еще активнее развивать в республике системы профилактики правонарушений, шире использовать возможности муниципальных служащих, волонтеров и правоохранительных организаций.

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