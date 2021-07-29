Стокгольм, 29 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Большинство жителей Швеции знают, что в чрезвычайных ситуациях им необходимо позвонить по номеру 112. Однако не все граждане догадываются, что когда на дисплее отображается номер 08 112, это звонят сами экстренные службы, которым нужна помощь. Поэтому многие предпочитают не отвечать на подобные звонки. Об этом 29 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Скриншот страницы freeadvice.ru Система 112

Как объясняют журналисты, когда оператор той или иной экстренной службы звонит с единого номера, то возможно, например, что находящимся возле домовладения санитарам скорой помощи нужно попасть в здание. Иногда полицейские также могут позвонить с номера 08 112, чтобы узнать необходимую им информацию.

В свою очередь журналисты SVT пообщались с Эмели Андерссон, которой недавно позвонили с номера 08 112.

«Я подумала, что это мошенники, и даже не предполагала, что это звонят со 112», — призналась девушка.