Москва, 29 июля 2021, 13:08 — REGNUM Предпринимаемая у границ России Североатлантическим альянсом (НАТО) активность обязывает российские власти принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом 29 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой (находится) вокруг наших границ, не просто вокруг — а соприкасается с нашими границами», — сказал он, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух — 2021») с участием 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что такие маневры являются предметом для очень внимательного отслеживания с российской стороны.

«Главное — это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена о «проблемах», которые якобы имеются у президента РФ Владимира Путина, прозвучали в рамках встречи с сотрудниками американской разведки, что многое объясняет.