Москва, 29 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Предпринимаемая у границ России Североатлантическим альянсом (НАТО) активность обязывает российские власти принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом 29 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой (находится) вокруг наших границ, не просто вокруг — а соприкасается с нашими границами», — сказал он, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух — 2021») с участием 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что такие маневры являются предметом для очень внимательного отслеживания с российской стороны.

«Главное — это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена о «проблемах», которые якобы имеются у президента РФ Владимира Путина, прозвучали в рамках встречи с сотрудниками американской разведки, что многое объясняет.