* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 13:10 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует больше половины афганской территории, но всю страну вряд ли сможет захватить. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил 29 июля на онлайн-брифинге.

Жители Кабула Jana

«Это в любом случае больше половины, однозначно», — так Кабулов оценил, насколько движение контролирует территорию Афганистана.

Россию, отметил Кабулов, беспокоит возможное усиление на севере страны террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это может произойти из-за возникшего в стране хаоса.

При этом он напомнил, что две названные группировки — непримиримые враги. И чем больше первая будет уничтожать вторую, тем «проще будет» обстановка в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения вооружённого конфликта в Афганистане Россия дополнительно усилит армию Таджикистана вооружением и техникой. Эти поставки будут безвозмездными.

Читайте также: Россия безвозмездно оснастит армию Таджикистана вооружением и техникой