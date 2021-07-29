Самара, 29 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. 412 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 75 396 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе констатировали смерть 2610 пациентов с CОVID-19, в то числе за минувшие суки по области скончались 10 таких пациентов.

Отмечается, что в области справились с инфекцией 70 237 человек, а 260 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 июля в регионе выявили 370 новых носителей коронавируса.