Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В бывшем бомбоубежище в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в котором в 1990-е и начале 2000-х годов размещался ночной клуб «Тоннель», будет создан современный детский бассейн. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе районной администрации. Объект расположен рядом со сквером Виктора Цоя и известной котельной «Камчатка».

fancycrave1 Бассейн

«Это уникальный проект для Петербурга. Аналогов приспособления защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн ещё не было. По плану, ежедневная пропускная способность сооружения составит около 450 человек», — отметили районные власти. Стоимость работ по превращению бывшего бомбоубежища в бассейн составляет 100 млн рублей, первых посетителей планируют принять уже в 2022 году.

Как отмечает ИА REGNUM, ночной клуб «Тоннель», у истоков появления которого стояли в том числе граждане США, являлся местом притяжения наркоманов, наркоторговцев и других асоциальных элементов, не раз проверялся силовиками, неизменно находившими там запрещённые вещества. Его деятельность неоднократно приостанавливалась за многочисленные нарушения.

Сейчас помещение находится под управлением спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Радуга». Уже вывезен мусор, начались работы по ремонту внутренних интерьеров. Помимо бассейна в здании бывшего убежища появится зал «для сухого плавания» и спортивный зал для занятий борьбой для лиц с ограничениями по слуху.

«У нас есть идея ещё по созданию малой архитектурной формы, связанной с творчеством Виктора Цоя. Уверен, что мы это сделаем», — рассказал глава администрации Петроградского района Иван Громов.