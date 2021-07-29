Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зарегистрировано несколько летальных случаев среди тех, кто был привит от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом 29 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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Глава комитета не уточнил, о каком количестве умерших идет речь.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — пояснил Дмитрий Лисовец.

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При этом он указал, что риск заразиться ковидом среди тех, кто привился двумя компонентами вакцины, по данным петербургских медиков, ниже в 20 раз, чем у тех, кто не вакцинировался.