Вашингтон, 29 июля 2021, 13:01 — REGNUM

Нельзя объяснить позицию США по резолюциям о борьбе с героизацией нацизма только их стремлением поддержать проамериканский режим в Киеве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 июля.

Генассамблея ООН
Генассамблея ООН
Patrick Gruban

Как сообщили ранее в посольстве России в США, Москва призвала Вашингтон и Киев поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Россия представляет такую резолюцию ежегодно, и против голосуют только США и Украина, напомнили дипломаты.

«Призыв нашей страны к США и Украине поддержать в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма — это разумный политический ход, хотя в практическом плане он результата, думаю, не даст. Обе эти страны будут голосовать так же, как и ранее, то есть против. Напомню, что соотношение голосов в прошлом году было такое: 130 стран поддержали эту резолюцию, 51 воздержались, и против были лишь Украина и США.
Голосование Киева и Вашингтона в этом году будет вновь служить объективному восприятию в мире проводимой ими политики. Только стремлением поддержать проамериканский режим в Киеве голосование США по данному вопросу объяснять нельзя. В их планах переустройства планеты расистско-нацистский подход налицо«, — отметил Михаил Демурин.