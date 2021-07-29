Москва, 29 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Политик Геннадий Семигин возглавил всероссийское общественное движение «Патриоты России», съезд утвердил программный документ — «Стратегию развития России», передает корреспондент 29 июля.

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В новое движение вошли общественные и некоммерческие организации, более 400 депутатов разного уровня из 70 регионов России, тысячи граждан. Движение создается на основе идеологии современного патриотизма, деятельной любви к родине, объединяющей различные идеологические взгляды, течения и теории.

«Патриоты России» видят свои основные цели в том, чтобы сделать Россию мировым лидером, страной №1 в мире, осуществить российский национальный прорыв, добиться бурного роста уровня и качества жизни, укрепления здоровья, роста доходов каждого человека и его семьи, а также всесторонне развивать и распространять идеологию патриотизма в России, добиться принятия патриотизма в качестве государственной идеологии.

Съезд принял обращение, где говорится, что движение «Патриоты России» вместе с партией «Справедливая Россия — За правду» выступает инициатором создания широкой общественно-политической патриотической коалиции, идеологию и цели которой поддержат большинство граждан России.

Семигин призвал независимо от идеологических предпочтений, профессиональной и политической ориентации присоединиться к движению и общественно-политической патриотической коалиции.

«Объединим наши силы на благо страны! Россия должна стать страной №1 в мире, — только так у наших детей будет счастливое детство, у пожилых — достойная старость, а у нас — уверенность в завтрашнем дне в сильной и процветающей России», — заявил Семигин.