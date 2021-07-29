Иркутск, 29 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 29 июля, в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири, побывал на площадке, где ведутся работы по строительству Суворовского училища в Иркутске. Председатель правительства РФ пообещал проработать вопрос федерального финансирования, чтобы проект был завершён уже в 2023 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Суворовского училища

«Президент сказал, что этому училищу быть, поэтому мы должны сделать всё, чтобы найти финансирование и возможности. Это не простая история, потому что это памятник исторического значения. Здесь много истории. Здорово! По лекалам, которые есть, например, Тверское училище, нужно будет доработать проект. Мы должны вместе с вами, с Минобороны и Министерством строительства проработать схему размещения, количества и дату, но думаю, что до 2023 года надо заканчивать», — сказал премьер-министр в беседе с губернатором региона Игорем Кобзевым.

Игорь Кобзев отметил, что жители Иркутска и Иркутской области «заинтересованы в восстановлении исторической справедливости после закрытия Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.

«К тому же это возможность открыть первое в регионе довоенное учебное заведение. Выпускники Суворовского училища, в числе которых будут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат возможность поступить в лучшие военные учебные заведения страны», — добавил Кобзев.

В правительстве региона напомнили, что идея создания в Иркутской области Суворовского училища появилась летом 2020 года. О ней Игорь Кобзев доложил президенту РФ во время рабочей встречи. По итогам встречи Владимир Путин дал поручение проработать вопрос создания в Иркутске учебного заведения.