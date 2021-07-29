Москва, , 13:00 — REGNUM Россия приложила немало усилий в направлении урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Беженцы. Нагорный Карабах Mil.ru

«Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен», — сказал Песков.

По его словам, соответствующая работа продолжается.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает свои контакты с Арменией и Азербайджаном, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.