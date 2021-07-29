Москва, , 13:00 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок работы СМИ на выборах в сентябре.

Выборы Иван Шилов, ИА REGNUM

Порядок аккредитации в целом воспроизводит прежние правила работы журналистов на избирательных кампаниях в Единый день голосования. Аккредитация по-прежнему носит уведомительный характер.

Период аккредитации в ЦИК достаточен и не создает никаких ограничений для СМИ в выборе журналистов для работы на выборах. Общероссийские СМИ подают заявку в ЦИК России с 30 июля 2021 года до 6 сентября 2021 года или в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации с 30 июля 2021 года по 13 сентября 2021 года (в случае проведения досрочного голосования — за три дня до дня досрочного голосования). Региональные СМИ могут подать заявку в те же сроки, но только в свой региональный избирком. Журналисты, получившие аккредитацию, вправе находиться на участках все три дня 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании, там, где оно используется.

Акредитационное удостоверение будет действовать и при повторном голосовании или повторных выборах, если они состоятся.

«Возможности для журналистов на предстоящих выборах расширятся, и они сработаются с избиркомами. При нынешнем положении дел меньше опасности взаимных противоречий, продолжается уведомительная аккредитация, и в части работы на участках, и в части выезда на «удаленку». Конечно, в случае неадекватного поведения журналистов избиркомы могут лишать их аккредитации, но не за политическую позицию, а именно за, скажу прямым текстом — хамство», — рассказал в бесде с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«Сохраняется известная опасность в том, что работе на участках могут быть допущены те, кто не являются журналистами в прямом смысле этого слова, потому что для нашей непарламентской оппозиции нет вопроса в том, что будет на выборах, есть вопрос в том, что будет после выборов, и им нужен «скандал как таковой». И эти якобы журналисты тоже будут этот скандал создавать. Но теперь их можно блокировать. Есть вопрос в обтекаемости формулировки, за что их можно блокировать — например, что такое «оскорбление»? То, что одни считают «оскорблением», другие воспринимают иначе. Понятно, что если журналист будет вести себя не как журналист, его попросят «выйти вон». Но, возможно, здесь будет много вкусовщины», — подчеркнул эксперт.