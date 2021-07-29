Абакан, 29 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Аскизском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

28 июля в частном доме в посёлке Неожиданный Аскизского района были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти — 38-летнего и 56-летнего. Уголовное дело было возбуждено по п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Ими оказались ранее судимая за убийство 40-летняя и женщина и 29-летний мужчина. Оба — жители Аскизского района.

По версии следствия, 26 июля подозреваемые распивали спиртное в квартире женщины в посёлке Неожиданный. Женщина пожаловалась знакомому на то, что сосед обвиняет её в краже дров у односельчан. После этого подозреваемые направились в дом к соседу. В ходе конфликта злоумышленники нанесли мужчине множественные удары шилом в грудь.

В это время в квартиру пришёл другой сельчанин. Он стал очевидцем убийства. Злоумышленники решили с ним расправиться и нанесли ножницами несколько ударов в грудь. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Злоумышленники задержаны. Им будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об их аресте. По делу назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, расследование продолжается.

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