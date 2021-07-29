Екатеринбург, 29 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Полиция возбудила дело об административном правонарушении на 31-летнего Никиту Р., гулявшего по городу с оружием в руках. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Дело возбуждено по ч.1 ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии»). Мужчина напугал жителей, разгуливая со страйкбольным автоматом в руках.

В момент задержания гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам Горелых, задержанный раскаялся и признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина гулял по микрорайону Мичуринский. Гражданин является уроженцем Красноярского края.