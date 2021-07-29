Москва, 29 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Ценовая конъюнктура на европейском рынке газа сложилась очень комфортной, акционеры компании Газпром заработают по итогам 2021 года очень хорошие дивиденды, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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«Цена на газ в Европе сейчас на подъеме, что, прежде всего, объясняется фундаментальными причинами.

Поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются: с начала июля они снизились на 12% по сравнению с июнем. Также уменьшаются запасы газа в хранилищах приемных терминалов.

Свободные партии газа отправляются в Азию. Спрос там растет из-за жары и роста потребления электроэнергии для кондиционирования.

Спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах установили рекорд и достигли $484 за 1 тыс. кубометров. Также рекорд установила цена фьючерса на TTF на август: за сутки она выросла на 5,3%, до $491 за 1 тыс. кубометров.

С учетом экспортной пошлины, НДПИ и транспортных издержек себестоимость экспорта для Газпрома составляет около $100. Цены на газ до конца 2021 года, скорее всего, останутся в диапазоне $460−480 за 1 тыс. кубометров.

Однако есть еще поставки по формуле цены, которая традиционно используется для долгосрочных контрактов Газпрома. Она привязана к корзине из нефти и нефтепродуктов и следует за ценами на нефть с лагом в 6−9 месяцев. Газпром ее не раскрывает.

Однако, учитывая динамику цен на нефть можно предположить, что она составляет около $250−300.

2021 год — время погодных аномалий, и если, как предсказывают некоторые эксперты, Европу ждет аномально холодная зима, то спотовая цена на газ может достигнуть $600.

Запуск «Северного потока — 2» может лишь слегка остудить цены. Соответственно, надо помнить, что фондовый рынок всегда ориентируется на будущие прибыли.

К концу года одна акция газового холдинга на Московской бирже вполне может подойти к 400 руб., при текущей цене 286 руб.», — считает экономист

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным торгов, в Европе цена газа на спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) достигла рекордных $480 за 1 тыс. кубометров.

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