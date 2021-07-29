Киев, , 12:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об основах национального сопротивления и сопутствующий ему закон об увеличении численности Вооруженных сил страны.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Церемония подписания состоялась во время выступления Зеленского на торжествах по случаю Дня сил специальных операций в Житомирской области сегодня, 29 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский назвал принятие этих законов «очень важным этапом» развития сил специальных операций. Президент заявил, что подписывает документы «с радостью».

«Эти законы имеют непосредственное отношение к силам специальных операций, которые получают рычаги для развития движения сопротивления… смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности», — отметил он.

Также он подчеркнул, что создание системы национального сопротивления является «мощным сигналом» всем, что страна будет обороняться, не допустит повторения событий 2014 года и что защита Украины — это «всенародное дело».

ИА REGNUMнапоминает, что 16 июля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. Предполагается, что он будет содействовать максимально широкому привлечению рядовых украинцев к действиям, «направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства». Также парламент Украины утвердил связанный законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч человек. В оппозиции считают, что соответствующие законы по сути являются подготовкой к партизанской войне.