Скопье, , 21:35 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 июля выступил перед присутствовавшими на экономическом форуме по вопросам экономического сотрудничества в Скопье.

Александр Вучич Kremlin.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, целью форума и инициативы Open Balkan (бывший балканский мини-Шенген) политик назвал движение к созданию единого рынка и обеспечение большей свободы для граждан и предприятий стран региона.

ИА REGNUM). И они приняли то, что предложил я… Не будет границ, которые бы нас разделяли. Сняв границы, мы снизим и затраты компаний, работающих в регионе». Александр Вучич «Мы здесь, для того, чтобы решить о нашем общем будущем. У нас нет проблем между собой. Мы хотим расти вместе. Мы приняли то, что предложили Зоран и Эди (премьер-министры Северной Македонии и Албании —). И они приняли то, что предложил я… Не будет границ, которые бы нас разделяли. Сняв границы, мы снизим и затраты компаний, работающих в регионе».

Политик выразил надежду на то, что инициатива Open Balkan позволит увеличить ВВП стран-участниц. В октябре встреча Вучича, Зорана Заева и Эди Рамы пройдет в Белграде, а затем — в Тиране.

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