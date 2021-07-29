Скопье, 29 июля 2021, 21:35 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 июля выступил перед присутствовавшими на экономическом форуме по вопросам экономического сотрудничества в Скопье.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, целью форума и инициативы Open Balkan (бывший балканский мини-Шенген) политик назвал движение к созданию единого рынка и обеспечение большей свободы для граждан и предприятий стран региона.
Политик выразил надежду на то, что инициатива Open Balkan позволит увеличить ВВП стран-участниц. В октябре встреча Вучича, Зорана Заева и Эди Рамы пройдет в Белграде, а затем — в Тиране.
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