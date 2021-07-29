Пенза, 29 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Пензенской области для поддержки многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, планируют ввести льготы по оплате транспортного налога, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Onf.ru Многодетные семьи

По словам врио губернатора Олега Мельниченко, многодетные семьи являются основой для улучшения демографической ситуации в области.

«С целью сокращения расходов семейного бюджета будет введена льгота по уплате транспортного налога для многодетных родителей, а также семей с детьми-инвалидами», — заявил он.

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области поддержали инициативу и 30 июля рассмотрят законопроект во время очередной сессии.

Всего в Пензенской области проживают 10 142 многодетные семьи и 4564 ребенка-инвалида. После принятия законопроекта их освободят от уплаты налога на транспорт в случае, если автомобиль не превышает 150 л.с. Для владельцев более мощных транспортных средств налог составит 50%.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии 2021 году от уплаты транспортного налога на легковые автомобили могут быть освобождены более 3,3 тыс. семей. Кроме того, жилищные условия улучшат девять семей, в которых воспитываются восемь и более детей. Речь идёт о семьях, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся.

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