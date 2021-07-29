Чита, 29 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края Чите перед судом предстанет местный житель по обвинению в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

По версии следствия, обвиняемый нашёл на улице пакет с тремя слитками из золото-серебряных сплавов и четыре ёмкости с порошком из чистого золота и серебра. Общая стоимость находки превысила 10 млн рублей.

«В нарушение установленного законодательством РФ порядка оборота драгоценных металлов, хранил найденное по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. Читинцу теперь за сокрытие находки грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.