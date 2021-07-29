Джакарта, 29 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. С начала 2021 года Индонезия пострадала от 1500 стихийных бедствий, сообщает Kompas.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

C января по июль 2021 года в Индонезии произошло 1500 стихийных бедствий. Между тем в 2020 году правительство зарегистрировало 2942 стихийных бедствия.

Индонезийской нации сегодня и в будущем суждено противостоять стихийным бедствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодозаявил, что страна подвержена высокому риску стихийных бедствий.