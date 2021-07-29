Новосибирск, 29 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 29 июля, за минувшие сутки выявлено ещё 196 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 205 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 71 год, 71 год, 73 года, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 66 лет, 67 лет, 83 года, 88 лет. Всего в регионе умерли 2318 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 384 человека, на ИВЛ — 51 пациент».

Всего на утро сегодня, 29 июля, в регионе зарегистрировано 52 309 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3793 детей; 44 492 пациента выздоровели (+104 за сутки).