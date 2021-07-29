Нейпьидо, 29 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы сейсмологами в Мьянме. Об этом 29 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что землетрясение произошло около 08:39 по времени UTC (11:39 мск). Его очаг располагался на глубине 10 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи 28 июля в Тихом океане вблизи побережья Перу.