Москва, 29 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В России за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 799 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 29 июля.

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В Москве умерло 79 человек, в Санкт-Петербурге — 64, Подмосковье и Краснодарском крае — по 30.

Днём ранее число летальных случаев по России составило 798. Показатель в 799 смертей за сутки был также зафиксирован 16 и 24 июля. За всё время с начала пандемии в стране не смогли справиться с новой инфекцией 156 977 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 29 июля, в России выявлено 6 218 502 носителя SARS-CoV-2, 5 568 363 пациента с COVID-19 выздоровели.