Белокалитвинский район, Ростовская область, 29 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Жительница Ростовской области стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

40.мвд.рф Мошенник выманил у пенсионерки 780 тыс. рублей

Инцидент произошёл в Белокалитвинском районе. В полицию обратилась местная жительница, пояснив, что ответила на настойчивые звонки с неизвестных номеров. Злоумышленник, представившийся сотрудником банка, убедил женщину в оформлении кредита и размещением средств на безопасных счетах. Деньги женщина переводила через банкоматы.

В результате был оформлен кредит на сумму 1 млн 68 тыс. рублей и сняты все имевшиеся накопления.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.