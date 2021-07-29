Москва, 29 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь выразил заинтересованность страны в активизации сотрудничества с Кубой в области клинических испытаний, лицензирования, поставок и передаче технологий для производства вакцин от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Maurice Koop Флаг Вьетнама

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В ходе встречи с послом Кубы во Вьетнаме Орландо Эрнандесом Гильеном глава вьетнамского правительства высоко оценил прогресс, достигнутый кубинским государством в этой области, и представил достижения своей страны, которая работает над тремя вакцинами от COVID-19, одна из которых находится «на очень продвинутой стадии».

Фам Минь Чинь напомнил, что в начале месяца он разговаривал по телефону со своим кубинским коллегой Мануэлем Марреро о перспективах двустороннего сотрудничества в различных областях, и одной из таких областей, которые открывали бы самые большие возможности, были варианты борьбы с COVID-19 с помощью вакцины.

Идея также обсуждалась ранее главой компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем во время телефонного разговора.