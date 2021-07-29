Тбилиси, 29 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Решение руководства правящей партии «Грузинская мечта» аннулировать соглашение от 19 апреля между властями страны и оппозицией по преодолению политического кризиса, разразившегося в Грузии, критически восприняли в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, опубликованном 29 июля на сайте диппредставительства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Соединенные Штаты глубоко встревожены и рассержены односторонним решением партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля, документа, который разрабатывали в ходе шести месяцев сложных совместных переговоров, который является важнейшим шагом к прогрессу грузинского народа и демократии», — говорится в заявлении американского посольства.

Авторы обращения отметили, что соглашение ранее подписали 115 депутатов парламента, представляющие шесть из девяти парламентских партий, и все они несут ответственность за исполнение обязательств, указанных в документе. Американские дипломаты призвали все грузинские партии, включая правящую, начать выполнять эти обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.