Скопье, , 22:32 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 29 июля заявил на экономическом форуме по вопросам регионального сотрудничества, что целью инициативы Open Balkan (бывшего балканского «мини-Шенгена») станет создание как бы маленького Европейского союза.

Премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и президент Сербии Александр Вучич на встрече в формате Балканского мини-Шенгена в Охриде, ноябрь 2019 года Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Рама назвал данную инициативу «нужной вещью», и притом запоздалой. По словам Рамы, регион Западные Балканы не может по-прежнему оставаться заложником прошлого, и должны интегрировать экономики. Политик подчеркнул, что проект позволит ускорить восстановление экономик стран региона после пандемии.

Рама ответил тем, кто называет Open Balkan новой Югославией, что, если следовать этой логике, Европейский союз — это большая Югославия. При этом албанский премьер-министр заявил, что Сербия, Северная Македония и Албания должны объединить экономики еще до того, как им придется сделать это в рамках ЕС, и призвал другие страны региона не терять времени и присоединяться. Его слова были адресованы, в первую очередь, Косово, а также Черногории и Боснии и Герцеговине.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Сербии пообещал большую свободу гражданам и предприятиям Балкан