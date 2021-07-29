29 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В социальных сетях Украины обсудили новость о том, что антикоррупционные органы Украины просят суд арестовать экс-президента страны Виктора Януковича, а также его сына Александра Януковича.

Мирослава Романенко, , 13:24 — REGNUM На Украине антикоррупционные органы просят суд арестовать экс-президента страны Виктора Януковича, а также его сына Александра Януковича. Соответствующее ходатайство было направлено в Высший антикоррупционный суд 28 июля, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство уточняет, что старший и младший Януковичи являются подозреваемыми по делу о завладении государственной резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления своим служебным положением.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие порекомендовали нынешним властям обратить внимание на преступления действующих на Украине политиков. Люди отметили, что при Викторе Януковиче уровень жизни в стране был выше, нежели сейчас.

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«Зачем нам… Янукович, когда в стране полно воров, только руку протяни? Может, начать с ныне действующих?» — задалась вопросом Алла О.

«Такие глупости пишете, просто смешно! Янукович это как невинное дитя в сравнении с остальными! Войны не было, пенсии росли, цены на месте были, коммунальные услуги могли все оплатить, бюджетных мест много было, ничего не закрывали, в школе ещё нормально с образованием было, медреформы дебильной не было и т. д!!!» — отметила Лилия Ц.

«Тема Януковича — отвлечение внимания от происходящего в стране! Неужели это одна из главных задач сейчас — заочно осудить Януковича? И что? Сразу газ и электричество станет дешевле, появятся рабочие места, и украинцы перестанут уезжать на заработки в Польшу, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи и т. д. Это всё произойдёт после заочного ареста Януковича? Не смешите и не злите людей, сейчас это не главное! Полнейший бред!» — добавил Александр.

Виктор Янукович (сс) ВАДИМ ЧУПРИНА

«На мой взгляд Януковича лучше реально (не заочно!) посадить… в кресло президента Украины», — ответила Александру Павел Леонидович Б.

«Гениально! Вернуть на трон труса и предателя, допустившего все это», — не согласилась с Павлом Леонидовичем Б. Ира Б.

«Сталину и Берии уже подозрение оформляли, Шойгу на допрос вызывали, что бы такого ещё придумать?» — поинтересовался Олег Валентинович.

«Если б Янукович опять баллотировался в президенты, то уверяю, что за него отдали б больше [голосов], чем за Зеленского и Пороха (Порошенко. — М. Р.)», — отреагировала Мария К.

«Вот из-за этого делают врагом Медведчука и поливают грязью ОПЖЗ (оппозиционную фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». — М. Р.). Не спорю, не «святые», и ворье и жулики есть среди них, как и в других партиях. Но народ жил лучше», — ответил Марии К. Валерий О.

Майдан на Украине. 2013 (сс) spoilt.exile

«Америка боится, если проголосуют за ОПЖЗ, тогда не будут выполнять их дебильные указания, которые подписал с ними Потрох (Порошенко. — М. Р.). Война закончится, и газ тогда будет дешевле. Люди начали прозревать и видят, что с Украиной сделала Америка с Потрохом», — ответила Валерию О. Тамара П.

«А себя зелёная саранча арестовать не хочет? Да Янык (Янукович. — М. Р.) по сравнению с этими, что правили с 2014 года, — настоящий патриот», — отметила Ольга К.

«Арестуйте нынешних коррупционеров, отстаньте от Януковича. Жизнь тогда была лучше», — написала Зинаида С.

«Они хоть себя слышат. Янукович — пройденный этап. Сейчас воры намного серьезнее и опаснее, за них надо браться. Это же явная подстава, чтобы отвлечь народ…» — отреагировала Таня Т.

«Ну пусть подают запрос в РФ о сотрудничестве по следствию, есть процедура», — призвал Станислав М.

Плакат на Майдане. 2014 (сс) spoilt.exile

«А основания? Одно дело кастрюлеголовым сказки рассказывать, а другое дело — обосновывать», — возразил Станиславу М. Олег Н.

«Суд ЕС аннулировал старые санкции Евросоюза против Виктора и Александра Януковичей, и они продолжают оставаться под действием ограничительных мер Евросоюза. Несмотря на отказ, в надежде, что вода камень точит, Украина продолжает жалобно скулить под воротами Евросоюза», — ответила Олегу Н. Галина П.

«Вернуть Януковича вместе с Азаровым и поставить управлять страной! При них жилось простым людям намного лучше, чем сейчас!» — подытожила Зинаида К.

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