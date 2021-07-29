Москва, 29 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Количество вакцинированных граждан в России недопустимо мало. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

По мнению парламентария, это происходит из-за активной информационной кампании, направленной на дискредитацию российских вакцин.

«У нас 21 млн полностью завершенной вакцинации. Это недопустимо мало. И виной тому во многом диверсионно-террористическая атака в виде информационной дискредитации российских вакцин», — сказал Онищенко.