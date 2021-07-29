Москва, 29 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Таджикистан из Киргизии на учения переброшены российские штурмовики Су-25, сообщает 29 июля Центральный военный округ (ЦВО).

Fedor Leukhin Су-25

«Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении», — сообщили в ЦВО.

Отмечается, что в ходе практических действий экипажи Су-25 выполнят в том числе задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням и отработают выход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Хатлонской области Таджикистана на полигоне «Харб-Майдон» пройдут антитеррористические военные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана.

Военнослужащие трёх стран отработают отражение возможной атаки террористов со стороны Афганистана. В учениях примут участие подразделения военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетехника и войска специального назначения.

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