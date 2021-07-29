Москва, 29 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Данные Росстата о росте доходов жителей России несколько неожиданные, потому что кроме роста средних зарплат повысилась инфляция, что должно было оказать понижательный эффект на доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

(сс) peter-facebook Пенсионный доход

«Кроме того, методология расчёта реальных доходов не учитывает переток средств из банковских сбережений на брокерские счета. Росстат отражает этот переток как снижение по статье «прочих» доходов.

Однако видимо повышательная тенденция сложилась, во-первых из-за эффекта низкой базы. Ведь во II квартале 2020 г. падение реальных располагаемых доходов было максимальным за всю пандемию.

Во-вторых, судя по макроэкономической статистике, восстановление экономики идёт более высокими темпами, чем предполагалось.

Индекс промышленного производства в июне 2021 г., по сравнению с июнем 2020 г. составил 110,4%. Оборот розничной торговли в июне 2021 г. вырос на 4,1% по сравнению с июнем доковидного 2019 г.

Рост номинальной начисленной заработной платы составил в мае 2021 г. к маю 2020 г. 10,6%. Выросли денежные расходы в номинальном выражении во втором квартале 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020 года на 34,6%.

Однако, несмотря на рост экономики реальные располагаемые доходы по итогам первого полугодия остаются на 0,8% ниже аналогичного периода 2019 г. В целом данные по росту реальных доходов можно назвать противоречивыми.

Есть восстановительный рост экономики, увеличение номинальных доходов, но есть и инфляция на уровне 6,5%. Какой их этих факторов окажет решающие воздействие на реальные доходы будет понятно когда и потребительский спрос и все экономические показатели вернуться на уровень 2019 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отчиталась о росте реальных располагаемых доходов населения во втором квартале на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А по сравнению с I кварталом 2021 года реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 14,6%.

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