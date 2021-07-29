Скопье, , 17:15 — REGNUM Министр финансов и экономики Албании Аниля Денай 28 июля рассказала о важности устранения препятствий для свободного движения людей и товаров в регионе Западные Балканы.

Балканы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, именно эту цель преследует экономический форму по вопросам регионального сотрудничества. По словам Денай, единый рынок с 18 миллионами жителей, гораздо более привлекательный, чем любая из стран региона по отдельности.

Денай заявила, что экономический форум по вопросам сотрудничества проводится при поддержке Евросоюза. Его целью является расширение рынков и сотрудничества. 29 июля в форуме принимают участие 175 компаний из Сербии, 79 из Северной Македонии и 28 из Албании.

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