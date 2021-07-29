Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Риск заразиться коронавирусной инфекцией у вакцинированных петербуржцев ниже в 20 раз, чем у тех, кто не вакцинирован. Об этом сообщил 29 июля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Шатер для вакцинации от COVID-19 на территории парка имени 300-летия Санкт-Петербурга

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Чиновник не отрицает, что среди госпитализированных в Петербурге с ковидом есть те, кто прошел вакцинацию первым и даже двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции, но при этом всё-таки заболел. Конкретных цифр Лисовец не назвал.

Однако он отметил, что течение болезни у привитых не тяжелое, и госпитализируются чаще всего те, кто прошел либо только первый этап вакцинации, либо после второй прививки прошло недостаточно времени для полноценного формирования иммунитета.

«По нашим оценкам, риск заболеть у пациентов, которые прошли полный цикл вакцинации, в 20 раз ниже, чем у тех, кто не вакцинировался», — подчеркнул Лисовец.

В свою очередь проректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова по учебной работе Андрей Яременко отметил, что в стационар «Первого меда» поступило вакцинированных первой или второй дозой около 10% от общего количества пациентов. Течение болезни у них оценивается как средней степени тяжести.

«Ни один из вакцинированных не попал в реанимацию и не умер», — подчеркнул Яременко.